«dmc» تبرز إشادات المصريين بثورة 30 يونيو: «جنبت البلاد الضياع»

أشاد عدد كبير من المواطنين بثورة 30 يونيو، وتولي الرئيس السيسي لحكم مصر، إذ تغيرت أحوال الوطن وسار المجتمع نحو الأفضل، وذلك خلال تقرير عرضته شاشة «dmc».

أبناء مصر يشيدون بإنجازات ثورة 30 يونيو

وعبر أحد المواطنين عن تفاؤله بإنجازات ثورة 30 يونيو، قائلاً إنّها كانت «بداية النور»، ووصفا آخر بأنها الأمان الذي طالما انتظرته مصر بعد فترة عصيبة، «الأمان اختلف منذ نجاح ثورة 30 يونيو»، فيما أكد ثالث أهمية «إصلاح شبكة الطرق والتوسع في مشروعات البنية التحتية»، وأشار آخر إلى «انتشار الأمان في ربوع الوطن وهو أهم شيء ما جعلنا نستشعر الراحة والطمأنينة».

أهمية ثورة 30 يونيو

كما أضاف أحد المواطنين، أنَّ العديد من الإنجازات تحققت منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، وأكد آخر أهمية ثورة 30 يونيو في أنها جنبت البلاد الضياع، وعقبت مواطنة أخرى بأنه «قبل الثورة كان هناك دمار وإنعدام للأمان سواء لينا أو لأولادنا.. مكناش نقدر نمشي في الشارع بعد 8 بالليل».