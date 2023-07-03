إصابة شخص في انقلاب سيارة نقل ثقيل بالمنيا

انقلبت مساء اليوم الاثنين، سيارة نقل ثقيل «تريلا»، بشارع الجمهورية في وسط مدينة بني مزار بشمال محافظة المنيا، مما أسفر عن إصابة شخص، فيما تعطلت حركة المرور بالطريق.

حادث انقلاب سيارة نقل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة نقل ثقيل «تريلا» بشارع الجمهورية، مما أسفر عن إصابة شخص، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتعطلت حركة المرور على الطريق لمدة نصف ساعة تقريبًا.

وانتقل رجال إدارة المرور والبحث الجنائي، إلى مكان الحادث لرفع السيارة وتسيير حركة السيارات على الطريق، وجرى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

انقلاب سيارة ملاكي في ملوي

وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، مساء أمس، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة ملوي، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة، وجرى نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، والتحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق.