تحرير 48 محضر نقص وزن للمخابز البلدية في المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمحافظة المنيا، حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة التفتيش وإحكام الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأى ممارسات احتكارية.

ضبط مخالفات مخابز في مركز مطاي

في مركز مطاى، قامت الوحدة المحلية بحملة تموينية على المخابز البلدية، أسفرت عن ضبط 35 مخالفة تنوعت ما بين: نقص وزن، غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان، عدم نظافة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير 13 محضرا لمخابز بلدية

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص من تحرير 13 محضرا لمخابز بلدية تنوعت ما بين: إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم صرف بون، عدم نظافة، عدم وجود سجل تجارى، نقص وزن، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة للتأكد من جودة الخبز المنتج بالمخابز البلدية في المركز.

ووجه محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية والقروية، باستمرار تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية والرقابية للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة والحدائق والمتنزهات، وكافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنين.