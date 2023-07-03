تحرير 99 مخالفة تموينية لمحال تجارية ومخابز بلدية في المنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، 99 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مراقبة المخابز البلدية

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 66 مخالفة تموينية منها 56 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجلات، و10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من الثمن، وغش تجارى.

الإلتزام بالاشتراطات الصحية

وشنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوقرقاص حملة تموينية على المحال التجارية والمخابز البلدية أسفرت عن ضبط 22 مخالفة تنوعت بين نقص وزن، غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان، عدم نظافة، عدم صرف بون،عدم وجود سجل تجارى، عدم وجود شهادة صحية،عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

في سياق آخر، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الطب البيطرى قامت خلال أيام عيد الأضحى بالإشراف على ذبح853 رأس ماشية بواقع 507 أهالي و 170 جمعيات و176 جزارين، وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها وذبحها فى المجازر مجانا.