إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا

أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي وتحديداً بالقرب من مدخل مدينة ملوي.

على الفور انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة تنوعت بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

نقل المصابين إلى مستشفى ملوي

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة وجرى التحفظ على السيارة الملاكي تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا وتولت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.