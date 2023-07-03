بدء التقديم بمدرسة مياه الشرب في الإسكندرية غدا.. تعرف على الشروط

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، بدء قبول دفعة جديدة من الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية دور أول (بنين) فقط عام 2023، وذلك بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين بالإسكندرية، طبقًا للإعلان الموضح اعتبارًا من الغد 4 يوليو حتى يوم 23 من الشهر ذاته.

وتقدم «الوطن» جميع التفاصيل الخاصة بعملية التقديم في المدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين بالإسكندرية، وفقًا للإعلان الرسمي.

رابط التقديم

تُقدم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية من هنا.

متطلبات وتعليمات طلب الالتحاق الإلكتروني

• اسم الطالب رباعي

• الرقم القومي للطالب

• تاريخ ميلاد الطالب

• المحافظة الصادر عنها الشهادة الإعدادية

• سنة الحصول على الشهادة الإعدادية (2023)

• رقم تليفون ولي أمر الطالب

• عنوان الطالب

• مجموع درجات الطالب في الشهادة الإعدادية

• المرفقات المطلوب رفعها مع الطلب الإلكتروني على الموقع (صورة استمارة نجاح الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح - صورة شهادة الميلاد - صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وجه أمامي).

كيفية تقديم الطلب

• ملء النموذج بعناية على الموقع الإلكتروني والتأكد من صحة البيانات والمستندات المرسلة.

• أقصى حجم للمستند الواحد المرفوع هو 4 ميجابايت.

• نوع الملفات المسموح بها (jpg -png- pdf )

• يجري الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة باقي إجراءات التقديم على الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب في الإسكندرية.

• بعد الحصول على رقم الطلب، يجري الاحتفاظ به عن طريق تنزيل ملف (word) على جهاز الطالب، وذلك للمساعدة على الاحتفاظ برقم الطلب فقط.