مدير الشواطئ بالسويس: الدخول مجانا لقضاء الليالي القمرية بشاطئ السوايسة

أعلنت محافظة السويس، أن دخول قضاء الليالي القمرية بشاطئ السوايسة، خلال الصيف الحالي 2023 مجاناً، بدون دفع تذكرة دخول، وتقتصر الرسوم التي يتحملها المواطنون لقضاء الفترة المسائية على الشاطئ، علي إيجار الكراسي، والمشروبات والمأ كولات من المطعم أو الكافتيريا حسب رغبتهم في ذلك.

الدخول مجاناً في الفترة المسائية

قال شعبان حمدان مدير مشروع الشواطئ والشاليهات، إن دخول شاطئ السوايسة بعد الساعة 5 مساء ً أو لقضاء الليالي القمرية تقرر هذا الصيف أن يكون مجاناً ويتوقف تكلفة قضاء ليلة قمرية بشاطئ السوايسة على إيجار الكرسي فقط وهو 10 جنيهات.

تذكرة دخول الشاطئ صباحا 5 جنيهات

وأوضح شعبان حمدان مدير مشروع الشواطئ والشاليهات بمحافظة السويس، أن شاطئ السوايسة يعتبر أرخص شاطئ في محافظة السويس، إذ أن سعر التذكرة 5 جنيهات لدخول الفرد وسعر إيجار عدد 4 كراسي بشمسية 60 جنيهًا وسعر إيجار الكابينة 150 في اليوم على مدار الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت فإيجارها 200 جنيه.

وأضاف مدير مشروع الشواطئ والشاليهات، أن العام الحالي شهد عددا من الخدمات المضافة لشاطئ السوايسة، حيث تم إضافة كافتيريا للمشروبات ومطعم للمأكولات، فضلاً عن كباين أضيفت للحمامات لتغيير الملابس.

يذكر أن شاطئ السوايسة يقام على مساحة طولها 700 متر على شاطئ خليج السويس بجوار المدرسة البحرية، ويعد أرخص شاطئ في السويس.