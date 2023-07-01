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رئيس هيئة قناة السويس: ثورة 30 يونيو مفتاح للمشروعات الكبرى

كتب:

محمد متولي
09:53 م | السبت 01 يوليو 2023
صورة أرشيفية قناة السويس

صورة أرشيفية قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن ثورة 30 يونيو كانت مفتاحا وانطلاقا للمشروعات القومية الكبرى التي قامت بها القيادة السياسية، مشيرا إلى أن قناة السويس الجديدة كانت بداية الخير للدولة المصرية.

ربيع: نهنئ المصريين بذكرى 30 يونيو

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية الحياة، أن إنشاء البنى التحتية والكباري والمشروعات الصحية والمساكن البديلة للعشوائيات هي نقلة حضارية للشعب المصري، وهنئ بها المصريين في ذكرى 30 يونيو.

ربيع: القناة بها خدمة لتوكيلات السفن

وأوضح أن القناة بها حوض عائم يتسع لـ35 ألف طن وهو الحوض الذي رفع قدرات نوعية لقناة السويس، كما وأن القناة بها خدمة لتوكيلات السفن، وتقدم أكثر من خدمة للقادمين، كالتموين أو الوقود أو نقل المخلفات من المراكب، بخلاف صيانة وإصلاح السفن، ما يمثل إضافة لمصادر القناة ودخل إضافي لها.

 

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