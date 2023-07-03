قبل انطلاقه غدا.. تقاليد الأمريكيين في الاحتفال بيوم الاستقلال

ارتفع مبلغ الأموال التي ينفقها الأمريكيون على الألعاب النارية كل عام، إذ وصل الإنفاق إلى 2.3 مليار دولار على الألعاب النارية في عام 2022.

الأمريكيون يحتفلون بيوم الاستقلال في الرابع من يوليو

ويحتفل الأمريكيون بيوم الاستقلال في الرابع من يوليو من كل عام، وتعود أصول هذا الاحتفال إلى عام 1776، عندما قرر الكونجرس الأمريكي الانفصال عن الحكم البريطاني وصاغ بيان الاستقلال الشهير.

وكانت الاحتفالات في الأعوام الأولى تشمل حفلات موسيقية ومسيرات وإطلاق طلقات المدافع والبنادق، ولكن تطورت مع مرور الوقت لتشمل الألعاب النارية التي أصبحت تقليدا راسخا في الاحتفالات بيوم الاستقلال.

وجرى تسجيل أول عرض للألعاب النارية في الاحتفالات بيوم الاستقلال في فيلادلفيا عام 1777، ومنذ ذلك الحين، أصبحت الألعاب النارية جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات بيوم الاستقلال في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتتضمن عروضًا مذهلة وجذابة تمتد على مدار الليل، وتجذب الآلاف من الجماهير المحلية والسياحية للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المهمة.