مسلم: أمريكا كانت مؤيدة لتنظيم الإخوان.. وما حدث في 30 يونيو لم يكن سهلا

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ الدكتور محمود خليل، مستشار تحرير الوطن، هو من لفت نظر مجلس التحرير إلى حملة تمرد، وجريدة الوطن كانت من أكثر الصحف دعما للحملة، وأكثرها تغطية لأخبارها، موضحا: «الزميل أحمد غنيم كان بيغطي أخبار حملة تمرد، وكنا بناخد استمارات تمرد نملاها ونمضي أهالينا عليها».

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال حديثه ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى» مع الإعلامية بسنت الحسيني والإعلامي محمد الشاذلي، أنّه كان في زيارة إلى محافظة بورسعيد قبل أسبوع من ثورة 30 يونيو، وكان سعيدا بعد رؤيته للمصريين وهم يعلنون رفضهم لحكم التنظيم الإرهابي، واستعداداتهم للنزول في 30 يونيو، وعاد من بورسعيد حاملا استمارات تمرد لتسليمها إلى مقر الحملة في القاهرة.

مسلم: الوطن كان لها موقفا مع حملة تمرد وأيدتها الجريدة بشكل كبير

وأضاف مسلم، أنّ صحيفة الوطن كان لها موقفا مع حملة تمرد وأيدتها بشكل كبير، وهي بمثابة «هدية من الله»، موضحا: «حدّثني النائب محمد عبدالعزيز من حملة تمرد هاتفيا، وأخبرني أنّهم يبحثون عن مكان لعقد مؤتمر صحفي للحملة، لتحفيز المصريين على الاستمرار في الميادين لحسن سقوط حكم تنظيم الإخوان، فاقترحت عليه عقد المؤتمر في جريدة الوطن».

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن: «كان عبدالعزيز متخوّفا من هجوم تنظيم الإخوان على مقر الجريدة، فأخبرته أنّ هذا وإن حدث فسننزل إلى الشارع لعقد المؤتمر، وبالفعل جاء إلى مقر الجريدة في حي الدقي، رفقة محمود بدر وحسن شاهين، وخرج المؤتمر إلى المصريين، ثم وصلتهم دعوة للمشاركة في الاجتماعات».

مسلم: جريدة الوطن تعرضت للسباب في اعتصام رابعة

ونفى مسلم، ما أُثير بشأن علاقة حملة تمرد بالقوات المسلحة، موضحا أنّ وزارة الدفاع تواصلت مع الحملة بعد المؤتمر الصحفي، ودعتهم للمشاركة في الاجتماعات التي سبقت بيان 3 يوليو.

ولفت رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أنّ جريدة الوطن تعرّضت لهجوم كبير من التنظيم الإرهابي بعد انتهاء المؤتمر، لكن هذا لم يؤثر على قرار الجريدة بدعم الوطن والوقوف إلى جانبه في لحظة فارقة بتاريخه، حيث تعرّضت الجريدة للسباب في اعتصام رابعة، وعاشت أياما صعب مع الفصيل الإرهابي الخائن، متابعا: «الوطن لم يتأخون في أي مرحلة بتاريخه، والآن نتحدّث عن هذه الأمور كذكريات، رغم أنّها كانت مواقف صعبة».

مسلم: جريدة الوطن عاشت فرحة كبيرة بعد بيان 3 يوليو

وأكد رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنّ الصحيفة عاشت فرحة كبيرة بعد بيان 3 يوليو، لكن كان هناك خوف وترقب على مستقبل الوطن، فما حدث لم يكن سهلا، خاصة مع تأييد أمريكا لتنظيم الإخوان، فضلا عن تضليل الإعلام الدولي بشأن ما يحدث في مصر، موضحا: «ما حدث في 30 يونيو إرادة مصرية خالصة ضد جماعة الإخوان وضد كثير من دول العالم، الذي صدر لهم الإخوان أنّ ما حدث بمصر انقلابا عسكريا وليس ثورة شعبية، وهو أمر غير صحيح، فـ30 يونيو كانت ثورة شعبية خرج فيها المصريون طمعا في مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم».