مساعد وزير خارجية أمريكا الأسبق يحذر من حرب غير مقصودة بين واشنطن وبكين

أبدى دانيال راسل، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، مخاوفه من وقوع حادث بين الصين والولايات المتحدة، وذلك على هامش منتدى السلام العالمي الحادي عشر في بكين، قائلا إنه لا يوجد زعيم في العالم سواء كان أمريكيا أو صينيا، يرغب في حدوث صراع أو حرب بين واشنطن وبكين، لكن الصراع أو الحرب لا يحدثان بالضرورة عن قصد، بل يمكن أن يحدثا عن طريق الصدفة، وهو أمر مقلق، ما يعني أن هناك حاجة إلى إيجاد طرق عاجلة لعكس انعدام الثقة بين البلدين.

خطر حقيقي من حدوث صراع بين الصين والولايات المتحدة

ونقلت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية عن راسل، الذي يشغل منصب رئيس إدارة الأمن الدولي والدبلوماسية في معهد مجتمع آسيا للسياسات: «أعتقد أن هناك خطرًا حقيقيًا من احتمال وقوع حادث بين الصين والولايات المتحدة لأنه ليس لدينا قنوات جيدة للحوار ولأن الثقة المتبادلة منخفضة، ويمكن أن يتحول أي حادث غير مقصود بسرعة إلى أزمة، وقد تتصاعد الأزمة إلى صراع أو حرب على الرغم من عدم رغبة أي من الحكومات في ذلك».

وبصفته كان مساعدًا سابقًا لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، قال الدبلوماسي الأمريكي المخضرم إن البلدين بحاجة إلى إيجاد طرق عاجلة لعكس انعدام الثقة بين بعضهما البعض، مضيفًا أنَّ ذلك سيتطلب أكثر من مجرد خطابات، وسيحتاج إلى جهود دبلوماسية حقيقية خلف الأبواب المغلقة.

أهمية تواصل العسكريين بين البلدين

وتابع «راسل»: «لا يوجد حل واحد، أعتقد أن الوضع خطير للغاية لدرجة، نحتاج إلى سلوك جميع السبل الخاصة بنا»، مشيرًا إلى أنَّه على سبيل المثال أن تعرف بعض المسئولين العسكريين على بعض من واشنطن وبكين هو جزء هام، وبمجرد أن يجتمعوا وأن يتحدثوا، سيجدون أن لديهم الكثير من القواسم المشتركة، فالهدف هو تقليل سوء التفاهم والأخطاء، وقال راسل: «الجيوش دائما تستعد لموقف سيئ وخطير، هم يستعدون للأسوأ، لكن الأسوأ يحدث إذا كان هناك خطأ أو سوء فهم أو سوء تقدير يؤدي في النهاية إلى أزمة».