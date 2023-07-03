عماد الدين حسين: 3 يوليو استكمال لثورة 30 يونيو وتحقيق مطالب الشعب

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ بيان 3 يوليو 2013 كان ترجمة لثورة 30 يونيو، واستجابة لمطالب الشعب المصري.

جماعة الإخوان

وأضاف «حسين»، خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير»، من تقديم الإعلامية «رشا مجدي»، المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «مطلب الشعب كان أن يقبل تنظيم الإخوان الاستقالة أو الإقالة، و30 يونيو ثورة متعلقة بهوية الوطن».

تغيير هوية الدولة

وتابع: «لو تمكن الإخوان من الاستمرار في الحكم فكان سيتم تغيير هوية الدولة، وهناك دول تجربتها في استمرار الإخوان في الحكم تم تغير الهوية بالفعل.. الشعب المصري اكتشف ورقة كذب الإخوان بالدين، والشعب نزل في 30 يونيو وقال اكتشفنا كذب الإخوان».