الكاتبة سكينة فؤاد: كان لدي يقين بانتصار ثوار 30 يونيو

قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، إنَّ أحداث ثورة 30 يونيو التي مر عليها 10 سنوات تذكرها بتاريخ ومحبة هذا الوطن، موضحةً أنّها تنتمي إلى منطقة القنال الشهيرة بالمقاومة التي تعلمت منها أن مصر وطن لا ينهزم: «من يستقوى علينا يُكسر ويُهزم وأنَّ إرادة هذا الشعب تنبع من أرصدة تاريخية ووطنية وإيمانية تحركه نحو البوصلة الصحيحة».

فؤاد: الإخوان جماعة هددت وجود الشعب

وأضافت «فؤاد» خلال مداخلة هاتفية لها لتغطية خاصة للذكرى العاشرة على ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو على شاشة «قناة dmc»، أنَّه كان لديها يقين من انتصار الثوار الذين خرجوا في يوم 30 يونيو، موضحةً: «طالما هناك جماعة هددت وجود الشعب المصري وهويته وتاريخه خلال العام الأسوأ في تاريخ مصر».

الجماهير المشاركة في ثورة 30 يونيو وصفوا بالملايين من وكالات عالمية

وتابعت الكاتبة الصحفية: «وكالات أنباء عالمية وصفوا هذه الجماهير المشاركة في ثورة 30 يونيو بأنها ملايين بأرقام غير مسبوقة في تاريخ الثورات الشعبية.. وأنا ابنة شعب هزم جيوش إنجلترا.. فرنسا.. الجيش الصهيوني.. فهزموا وخرجوا وأعلنوا انكسارهم وانسحابهم، وفي ديسمبر من كل عام نعلن انتصار الإرادة الشعبية على الجيوش البرية والبحرية والجوية لدولتين من دول الاستعمار القديم الكبرى ومعهم الكيان الاستيطاني».