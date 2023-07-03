الإعلامية إيمان عبدالباقي: المشروعات القومية من أهم مكاسب ثورة 30 يونيو

قالت الإعلامية إيمان عبدالباقي، إنّ المشروعات القومية واحدة من أهم المكاسب بعد ثورة 30 يونيو، حيث دخلت الدولة المصرية فيها بقوة.

وأضافت عبدالباقي، خلال تغطية خاصة عبر قناة dmc: «بشكل عام، نرى البناء والتعمير وإظهار الوجه الحضاري لبلدنا، لدينا أكثر من 40 ألف موظف سيتم نقلهم إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة».

وقال الإعلامي هيثم سعودي، إنّه لولا ثورة 30 يونيو لرأينا وجها مختلفا للدولة المصرية، من حيث الخراب والتدمير: «ربنا يحفظ بلدنا من كل شر، واللي يشوف المشهد من بعيد وسيتأكد أنّ الدولة المصرية نجحت بقوة في أن تصمد مرة أخرى وتكون أقوى وتبني وتعمر في كل المجالات».

وقال محمد رياض، مراسل قناة dmc من العاصمة الإدارية الجديدة: «الدولة المصرية اهتمت بتطوير البنية التحتية وتطوير النظم الإدارية، ودولة 30 يونيو كان لابد أن تبني العاصمة الإدارية الجديدة للخروج من التكدس الحكومي في منطقة وسط البلد، وأيضا، إدارة العاصمة الإدارية الجديدة بأحدث وسائل التكنولوجيا والرقمنة في العالم».