مقرر مساعد بالحوار الوطني: ثورة 30 يونيو أهم إنجاز خلال آخر 50 عاما

قال زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إنَّ ثورة 30 يونيو تعد أهم إنجاز خلال الـ50 عاما الماضية، مشيرا إلى أهمية قرار الشعب المصري بالنزول إلى الشارع لإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف «القاضي» خلال استضافته في تغطية خاصة على شاشة «قناة dmc» عن ثورة 30 يونيو، نزول المصريين إلى الشارع ساهم في الحفاظ على الهوية والقومية المصرية من جماعة الإخوان التي سعت لمحو كل ذلك.

الجيش ساند ودعم الشعب المصري وقراره في 30 يونيو

وتابع مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني: «قرار نزول الشعب المصري ومساندة الجيش بعد ذلك للثوار والشعب في مطالبه وإرادته كان أمر حقيقي ومضمون يستوعب تغيير مصر الجاد».