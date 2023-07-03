أوكرانيا تبدأ موسم تصدير الحبوب الجديد بكميات ضئيلة

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن صادرات الحبوب في الأيام الأولى من يوليو الجاري، الشهر الأول من الموسم الجديد الذي يستمر حتى يونيو 2024، بلغت 34 ألف طن فقط، أي نصف الكمية خلال الفترة نفسها من 2022.

صادرات الموسم الماضي قرابة 49 مليون طن

وأضافت الوزارة، في بيان نقلته القاهرة الإخبارية، أن الكمية في الموسم الجديد شملت حتى الآن تسعة آلاف طن من القمح و25 ألفًا من الذرة بحسب وكالة أنباء «رويترز»، كما بلغت الصادرات في الموسم الماضي قرابة 49 مليون طن متجاوزة كمية الموسم السابق له التي بلغت 48.4 مليون.

وقالت رابطة الشركات الرائدة في قطاع الزراعة والأغذية الأوكراني، إن الجمهورية السوفيتية السابقة صدرت 3.8 مليون طن من الحبوب و513500 طن من الزيوت النباتية في يونيو، وهو الشهر الأخير من العام التسويقي السابق.

روسيا تمنع شحن الحبوب عبر مواني البحر الأسود

وجرى شحن نحو مليون طن، أي نصف الكمية تقريبًا، إلى الخارج من المواني المطلة على البحر الأسود بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي؛ لمعالجة أزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وحصار المواني.

وقال مسؤولون أوكرانيون، إن روسيا تمنع فعليًا شحن الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، وكييف يجب أن تكون مُستعدة لتصدير الحبوب بشكل حصري تقريبًا عبر مواني نهر الدانوب.