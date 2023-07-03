لجأت إليها روسيا.. معلومات عن السترة الشبحية لإخفاء الدبابات

فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، ابتكر علماء معهد بحوث الفولاذ الروسي أغطية شبحية خاصة، تخفي الدبابات عن وسائل الاستطلاع والرصد الفضائي المعادي.

وفيما يلي معلومات عن الأغطية الشبحية لإخفاء الدبابات وفقا لموقع مؤسسة «روستيخ» الحكومية في روسيا.

معلومات عن الأغطية الشبحية لإخفاء الدبابات

- المادة الشبحية التي تشكل أساسا للمنظومة تسمية «ناكيدكا» أو السترة الواقية.

- تم تطوير الأغطية من المواد الخاصة التي تقلل من تخفي المدرعات إلى حد بعيد.

- بدأ الإنتاج الصناعي للمنظومة الجديدة بجملة في المرافق الإنتاجية الروسية التابعة لمجمع الصناعات الدفاعية.

- أول نماذج من منظومة «ناكيدكا» قد وصلت المصانع المتخصصة في إنتاج الدبابات لتزويدها بهذه السترة الشبحية.

- مادة «ناكيدكا» من أهم مكونات منظومة التخفي، وتحمي الدبابات من اكتشافها من قبل الرادارات والأجهزة الحرارية.

- الطلاء المموّه يوفر التمويه البصري.

- السترة الشبحية تحمي الدبابات من طائرات الاستطلاع والمسيّرات الجوية التي يمكن أن تكتشفها من الجو.

- تستطيع السترة الشبحية تضليل منظومات جافلين المضادة للدبابات الأمريكية الصنع.

- مخصصة للتخفيض من الاشعاعات الناتجة عن الدبابات في مجال الترددات البصرية وتحت الحمراء والرادارية.

- السترة الشبحية توضع على أسطح الدبابة من الأعلى.

السترة الشبحية تقلل من مستوى الإشعاع الحراري للدبابة

وقال موقع مؤسسة «روستيخ» الروسية الحكومية أن السترة الواقية الشبحية أصبحت اليوم عنصرًا إلزاميًا في مكونات المدرعات الروسية التي ترسل إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضح معهد الفولاذ للبحوث العلمية أن السترة الشبحية تقلل من مستوى الإشعاع الحراري للدبابة بمقدار أضعاف، ما يجعله يقترب من مستوى الإشعاع الحراري الطبيعي للأرض.