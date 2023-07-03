عماد الدين حسين: جماعة الإخوان هدفها إنهاك الأنظمة والحكومات

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن بيان 3 يوليو جاء تلبية من القوات المسلحة لرغبة الشعب الذي نزل بالملايين في جميع ميادين مصر، مطالبا برحيل جماعة الإخوان الإرهابية.

الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو

وقال عماد الدين حسين خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن جماعة الإخوان الإرهابية أصيبوا بالعمى، حول أعداد المصريين الذين نزلوا للشارع، لذا رفض الإخوان تلبية رغبة الشعب سواء بالرحيل أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتابع: «يجب على المواطنين التفرقة بين الأزمات التي يشهدها العالم مؤخرًا»، موضحًا أن النقد أمر ضروري لكي يعدل المسؤولون من مهامهم ويقدمون أفضل الخدمات، ولكن هناك مسلمات يجب وضعها فوق أي انتقادات مثل «ثورة 30 يونيو».

حرب أهلية في مصر

وأضاف عماد الدين، أنه منذ إنشاء جماعة الإخوان الإرهابية، هدفها إنهاك الأنظمة والحكومات، وعقب 2011، كانت هناك رغبة في إدخال الأسلحة لمصر، من أجل حدوث حرب أهلية، وكان العنف هو السائد.

وأشار عماد الدين إلى أن هناك أعضاء من جماعة الإخوان، طالبوا بإنشاء قوات عسكرية وشرطية، كما أن الإخوان خلال فترة حكمهم ظهرت قلة قدرتهم السياسية.

رفض الإخوان للحوار الوطني

وأكمل أن القوات المسلحة دعت جميع أطياف المجتمع للحوار الوطني بالتزامن مع مظاهرات 30 يونيو، وجلست أكثر من مرة مع محمد مرسي، وكان الرد في النهاية الرفض لمطالب الشعب.