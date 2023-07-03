«dmc» تبرز إنجازات مبادرة «حياة كريمة» في قرية الأبعادية بالبحيرة

قالت شريهان حسن، مراسلة قناة dmc بمحافظة البحيرة، إنَّه بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار للشعب المصري بخروجه ضد التنظيم الإرهابي تهتم الدولة من خلال مبادرة «حياة كريمة» برفع مستوى المعيشة للأهالي بالقرى والمحافظات، ومن بين الأمثلة تطوير قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة التي طالما عانت من التهميش وقلة الخدمات على مدار سنوات.

مبادرة حياة كريمة تغير قرية الأبعادية 180 درجة

وأضافت «حسن» خلال تغطية خاصة عبر قناة dmc»، أنه قرية الأبعادية تلقت اهتماماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة بفضل تواجد مبادرة «حياة كريمة» التي غيرت القرية والأهالي 180 درجة بفضل مشروعات البنية تحتية وإنشاء العديد من المشروعات مثل «مركز طب الأسرة» و«مجمع الخدمات والمركز التكنولوجي»، كاشفة أنه لأول مرة في القرية تم عمل وحدة للإسعاف ووحدة إطفاء ومركز الشباب الذي تم إضافة ملعبين وتطوير المدرسة الإبتدائية.

أبرز تفاصيل قرية «الأبعدية» بمركز دمنهور

وتابعت مراسلة dmc بالبحيرة: «تم رصف كل الطرق الداخلية والخارجية لقرية الأبعادية وعمل مجمع زراعي متكامل يخدم الأهالي بالقرية وتبطين الترع، بجانب تلبية مطالب الأهالي واستفادتهم من مشروعات حياة كريمة التي اهتمت بالبنية التحتية والاهتمام بالمظهر الجمالي للقرية بتوحيد ألوان العقارات والوحدات وزرع الأشجار بالطرق، لتكون قرية نموذجية متكاملة من بنية ومشروعات خدمية وغيره».