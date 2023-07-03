ثورة 30 يونيو.. عودة الحياة للقطاع السياحي في مصر (فيديو)

قال محمد سعد مراسل قناة dmc، إنّ الدولة المصرية شهدت عددًا كبيرًا من النجاحات على أرض الواقع بعد ثورة 30 يونيو، ففي السنوات الماضية، شهدت مصر تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات والملفات.

تطوير المتاحف والحفاظ على الهوية الوطنية

وأضاف سعد، خلال تغطية خاصة عبر قناة dmc، مع الإعلامية جاسمين طه زكي، أنّ من أهم هذه الملفات هو الملف الثقافي، فقد عملت الدولة المصرية بشكل كبير على تطوير المتاحف والحفاظ على الهوية الوطنية.

وتابع مراسل قناة dmc أنّ المتحف القومي للحضارة من أهم المشروعات الرئيسية التي تبنتها الدولة المصرية لتطويرها بشكل جيد، ويقع في منطقة عين الصيرة بمدينة الفسطاط في مصر القديمة، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة كانت عشوائية، وتم تطويرها لتكون منطقة حضارية تجذب السائحين.

المتحف القومي للحضارة

وأوضح: «أما لو تحدثنا عن المتحف القومي للحضارة، فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2020، باستمرار الأنشطة الأثرية والثقافية في المتحف القومي للحضارة والعمل على استكمال موكب المومياوات، الذي أبهر العالم فيما بعد وانطلق في 3 أبريل عام 2021، إذ حرص الرئيس على استقبال 22 ملكًا وملكة ليستقروا في المتحف القومي للحضارة».