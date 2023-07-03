أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول وموعد امتحانات الدور الثاني 2023 للصف السادس الابتدائي بالفيوم، التي من المقرر أنّ تنطلق منتصف شهر يوليو الجاري، وتستمر لمدة 4 أيام بحسب الجداول التي أُعلنت بعد أنّ اعتمدتها الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، فيما جرى إعلان ضوابط امتحانات الدور الثاني بمختلف المدارس.

وتستعرض «الوطن»، جدول وموعد امتحانات الدور الثاني 2023 للصف السادس الابتدائي بمحافظة الفيوم، والضوابط المحددة، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من ذوي طلاب الصف السادس الابتدائي في كل مكان.

موعد امتحانات الدور الثاني 2023

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم، فإنّ موعد امتحانات الدور الثاني 2023 للصف السادس الابتدائي بمحافظة الفيوم، ينطلق 15 يوليو الجاري، وتستمر الامتحانات لمدة 4 أيام تنتهي الأربعاء 19 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف السادس

وفيما يخص جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف السادس الابتدائي 2023 محافظة الفيوم فإنّه يأتي كالتالي:

السبت 15 يوليو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، ويستمر ساعتين ونصف، إذ يبدأ في تمام الساعة 8:30 صباحًا حتى 11:00 صباحًا، على أنّ تُخصص آخر عشرين دقيقة من زمن الإجابة للإملاء.

الأحد 16 يوليو: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ويستمر ساعة ونصف، يبدأ 8:30 صباحًا ويستمر حتى 10:00 صباحًا، ويحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة، ثم يؤدون امتحان التربية الدينية بدءًا من 10:30 صباحًا وحتى 12 مساءً.

الاثنين 17 يوليو: امتحان مادة العلوم، ويستمر ساعة ونصف، إذ يبدأ في تمام الساعة 8:30 صباحًا حتى 10:00 صباحًا.

الثلاثاء 18 يوليو: امتحان مادة الرياضيات ويستمر ساعة ونصف، إذ يبدأ في تمام الساعة 8:30 صباحًا حتى 10 صباحًا.

الأربعاء 19 يوليو: امتحان اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 8:30 صباحًا حتى 10 صباحًا.

ضوابط امتحانات الدور الثاني 2023

وبيّنّت مديرية التربية والتعليم في بيانها، ضوابط امتحانات الدور الثاني 2023 للصف السادس الابتدائي، التي تضمنت الآتي:

- تستمر الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيرها.

- يُعقد امتحان اللغة الأجنبية (المستوى الرفيع) للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات بمعرفة المدرسة.

- يُعقد امتحان مادة التكوين المهني لمدارس التعليم المجتمعي بمعرفة المدرسة.