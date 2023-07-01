أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني 2023 بمحافظة الفيوم، وذلك بعدما طرح كثير من الأهالي تساؤلات تتعلق بهذا الأمر، خاصة بالنسبة للطلاب الذين رسبوا في مادة أو مادتين خلال امتحانات الترم الثاني.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني 2023 بمحافظة الفيوم

وكشفت مديرية التربية والتعليم، في بيان، أن موعد امتحانات الدور الثاني يبدأ من السبت 15 يوليو الجاري ويستمر حتى الأربعاء 19 من نفس الشهر.

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني بالفيوم

وتضمن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني 2023 بمحافظة الفيوم كالتالي:

السبت 15 يوليو.. امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، والذي يستمر لمدة ساعتين ونصف، على أن تخصص عشرون دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، حيث يبدأ في تمام الساعة 8:30 ويستمر حتى الساعة 11:00 صباحًا.

الأحد 16 يوليو.. امتحان مادة العلوم، والذي يستمر لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ في تمام الساعة 8:30 ويستمر حتى 10:00 صباحًا، ثم يحصل التلاميذ على استراحة لمدة نصف ساعة، وعقب ذلك يؤدون امتحان مادة المهارات المهنية والذي يستمر أيضًا لمدة ساعة ونصف حيث يبدأ في تمام الساعة 10:30 ويستمر حتى 12:00 ظهرا.

الاثنين 17 يوليو.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والذي يستمر لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 8:30 ويستمر حتى 10:00 صباحًا، ثم يحصل التلاميذ على راحة نصف ساعة، يليه امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 10:30 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

الثلاثاء 18 يوليو.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية والذي يستمر لمدة ساعة ونصف حيث يبدأ 8:30 ويستمر حتى 10:00 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة، وعقب انتهائها يؤدون امتحان تكنولوجيا المعلومات والذي يبدأ 10:30 صباحًا ويستمر حتى 12 ظهرًا.

الأربعاء 19 يوليو.. امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 8:30 ويستمر حتى 10:00 صباحًا.