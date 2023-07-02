جدول امتحانات الدور الثاني للصف الخامس الابتدائي في محافظة الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، امتحانات الدور الثاني للصف الخامس الابتدائي 2023 في بيان لها والتي تنطلق الشهر الجاري وتنتهي في نفس الشهر، ليتسنى للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الدور الأول المذاكرة والاستعداد جيدًا لأداء الامتحانات في الدور الثاني والانتقال إلى صف دراسي أعلى بعد اجتيازهم امتحانات الدور الثاني.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» جدول امتحانات الدور الثاني للصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة الفيوم في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان من الطلاب وذويهم.

موعد امتحانات الدور الثاني 2023

وكشفت التربية والتعليم في بيان لها، موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لصفوف النقل والتي تضمنت موعد امتحانات الدور الثاني للصف الخامس الابتدائي 2023 حيث من المقرر أن تنطلق السبت 15 يوليو وتنتهي الأربعاء 19 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الخامس الابتدائي 2023

وجاء جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الدور الثاني 2023 محافظة الفيوم الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم كالتالي:

السبت 15 يوليو.. يؤدي التلاميذ امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتان ونصف، حيث يبدأ من 8:30 وحتى 11:00 صباحًا، على أن تخصص عشرون دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

الأحد 16 يوليو.. يؤدي التلاميذ امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف، حيث تبدأ من 8:30 وحتى 10:00 صباحًا، يحصلون بعدها على استراحة لمدة 30 دقيقة، ثم يؤدون امتحان تكنولوجيا المعلومات والذي يبدأ من 10:30 صباحًا وحتى 12:00 ظهرًا.

الإثنين 17 يوليو.. يؤدي التلاميذ امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف بدءًا من 8:30 وحتى 10:00 صباحًا، ثم يحصلون على استراحة لمدة نصف ساعة، وعقب انتهائها يؤدون امتحان التربية الدينية والذي يبدأ 10:30 صباحًا ويستمر حتى 12:00 ظهرًا.

الثلاثاء 18 يوليو.. يؤدي التلاميذ امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف تبدأ من 8:30 وحتى 10:00 صباحًا، ثم استراحة لمدة نصف ساعة، ويليها امتحان المهارات المهنية التي تبدأ 10:30 صباحًا وتستمر حتى 12:00 ظهرًا.

الأربعاء 19 يوليو.. يؤدي التلاميذ امتحان مادة العلوم والذي يبدأ 8:30 ويستمر لمدة ساعة ونصف وينتهي في تمام الساعة 10 صباحًا.