عضو «الشيوخ»: تنظيم الإخوان منتشر في أوروبا.. وهناك أجهزة مخابراتية ترعاه

كشف طارق التهامي، عضو مجلس الشيوخ، عن أنّ تنظيم الإخوان منتشر بشكل كبير في الدول الأوروبية، مؤكدًا أنّ التنظيم يحاول السيطرة على عددٍ كبير من المواطنين في الخارج عبر السيطرة على المراكز الإسلامية.

الجماعة الإرهابية

وأكد طارق التهامي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاتحاد الأوروبي تحرك بعد تحذيرات مصر من هذا التنظيم الإرهابي بعد الأحداث التي شهدتها الدول، منوهًا بأن العالم أصبح مرتبطًا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وعلى أوروبا مراجعة أنشطة الإخوان خصوصًا أنّ هناك أجهزة مخابراتية ترعى مثل هذه التنظيمات المحظورة.

الأجهزة المخابراتية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنّ تلك الأجهزة المخابراتية تسببت في خراب العراق وسوريا وليبيا وغيرها من دول المنطقة.