اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «3 يوليو».. النصر لمصر

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «الوطن» توثق شهادات اليوم الأخير لتنظيم الإخوان وإعلان خارطة المستقبل

- «3 يوليو».. النصر لمصر

- برلمانيون: البيان أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. و«السيسي» والجيش صمام الأمن والاستقرار

- «عبدالعزيز»: ما زلت أتذكر الفرحة العارمة في الميادين.. وثورة 30 يونيو رسخت لعظمة المصريين

- أحزاب: أعاد الروح للشعب.. ووضع مسارا لـ«الجمهورية الجديدة»

- «هند»: مخرجات «3 يوليو» طوق نجاة للدولة واستعادة مصر مكانتها

- «سامي»: الهوية الوطنية تعرضت للضياع على يد «الإرهابية» والبيان «كارت أحمر» للجماعة

- «محسب»: لغة «البيان» كانت منضبطة.. وعبّر عن مطالب الشعب والجماعة الإرهابية «هَمّ وانزاح»

- أول طريق التنمية وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية

- «الجمهورية الجديدة» عادت «شمسك الذهب»

- مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على «جنين»

- «الخارجية» تحذر من التصعيد.. و«وفا»: استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 50 آخرين بينهم 10 في حالة خطرة

- توصيات منتديات الشباب ترسم خارطة طريق المستقبل وحوار وطني للتوافق على حلول خارج الصندوق

- طارق فهمي: «العفو الرئاسي» أهم ثمار «30 يونيو» و«البرنامج الرئاسي» و«التنسيقية» أحدثا حراكا سياسيا

- «حياة كريمة» ملحمة وطنية لإحياء الريف من جديد و«أخلاقنا الجميلة» حملة «المتحدة» لتهذيب النفس

- 10 سنوات «ثقافة وهوية»

- محمد أنور: قدم أمير كرارة «انطبعت» على صدري بسبب «البُعبع».. وأنا ولّعت بجد أثناء التصوير

- تصوير فيلم «مستر إكس» في اليونان أظهره بمقاييس أجنبية

- أحمد عبدالوهاب: ضيوف الشرف بـ«مستر إكس» أضافوا للفيلم

الصفحة الثانية

- 10 سنوات من حماية الثقافة والإبداع ودعم الهوية

- «الصحة»: تكثيف تدريب الأطقم الطبية على الإنعاش القلبي الرئوي

- «عبدالغفار»: اهتمام خاص بالمستشفيات الساحلية للتعامل مع الطوارئ

الصفحة الثالثة

- 3 يوليو 2013 أول طريق التنمية وبداية الحل للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية

- «الجمهورية الجديدة» عادت «شمسك الذهب»

الصفحة الرابعة

- «تمكين الشباب» كلمة السر.. برامج رئاسية للتدريب والتأهيل

- تخلق مساحات من حرية الرأي والتعبير وتقدم أفكارا ومقترحات جديدة

- تنشئ قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية لتكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري والمجتمعي

- 3 آلاف شاب من 113 دولة و222 متحدثاً من 64 بلداً في 46 جلسة بالنسخة الأولى لمنتدى شباب العالم

- توصيات مؤتمرات الشباب ترسم خارطة طريق المستقبل

- الحوار الوطني «طريق التوافق» على حلول خارج الصندوق

- الأكاديمية الوطنية و«العفو الرئاسي» و«حياة كريمة» وتعديلات قانون التظاهر.. أبرز المخرجات

- «السيسي» أعاد لغة الحوار إلى الحياة السياسية.. وأفكار جادة لإعادة بناء المجتمع

- أستاذ علوم سياسية: «العفو الرئاسي» أهم ثمار «30 يونيو».. والبرنامج الرئاسي و«التنسيقية» مؤسسات أحدثت حراكا سياسيا وحزبيا

- «تنسيقية شباب الأحزاب» فكرة عبقرية وقدمت وجوها جديدة للحياة السياسية

الصفحة الخامسة

- «الهوية والثقافة».. مشروعات لترميم ما أفسده الإخوان

- «السيسي» للشباب: استعادة الهوية المصرية تتطلب بذل جهود مشتركة من المسجد والكنيسة والمدرسة وصولاً إلى الأسرة ووسائل الإعلام.. وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش ضرورة.. وتصويب الخطاب الديني في الماضي كان بالقول فقط دون تعديل سلوكيات المجتمع

- مبادرات رئاسية لإصلاح المجتمع.. دعم وحماية للمواطنين الأكثر احتياجا

- ملحمة «حياة كريمة» تعيد تشكيل الريف المصري من جديد.. و«أخلاقنا الجميلة» حملة «المتحدة» لتهذيب النفس

- تطوير 4584 قرية وتقديم حزمة خدمات متكاملة لـ58% من سكان الجمهورية بتكلفة بلغت 515 مليار جنيه

- انفراجة في «الأحوال الشخصية».. تشكيل لجنة لإعداد قانون عادل يحقق الحماية والاستقرار

- توصيات مهمة على مائدة المحور المجتمعي.. و«المرأة والقصّر وذوو الهمم» أول المستفيدين

- تدشين منصة للدعم النفسي للطفل والأهل وإصلاح وتيسير إجراءات التركة وحلول لاستثمار أموال الأطفال

- د. شريف عوض: الحوار الوطني يطرح معالجة عميقة لكل الملفات

- أستاذ علم اجتماع: «السيسي» شخصية عبقرية.. ونحتاج لتوافق مجتمعي حول بنود قانون الأحوال الشخصية لتحقيق التوازن الاجتماعي

- نواجه متغيرات وتحديات ضخمة محلياً وعالمياً

الصفحة السادسة

- «الوطن» توثق شهادات القوى السياسية حول اليوم الأخير للإخوان في الحكم وإعلان خارطة المستقبل

- «3 يوليو».. النصر لمصر

- نواب: حرّر البلاد من براثن الإرهاب.. و«السيسي» والجيش صمام أمن الوطن

- «عابد»: استجابة لأصوات الشعب

- «عوض الله»: رسم المستقبل لمصر

- «مطر»: أظهر مدى قوة تلاحم الجيش والشعب

- «العسال»: يوم الانتصار للإرادة المصرية

- «القاطمي»: قاد مصر إلى بر الأمان

- «أبوهميلة»: الجماعة اتخذت الدين ستارا للحكم.. وخارطة الطريق أثلجت صدور المصريين وأعادت مصر المختطفة

- محمد عبدالعزيز: ما زلت أتذكر الفرحة العارمة في الشوارع والميادين

- هند رشاد: «30 يونيو» أخرجت مصر من نفق الفاشية الدينية المظلم

- وكيل «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: «البيان» كتب السطر الأخير في عهد «الإخوان»

- أمين سر «إعلام النواب»: مخرجات «3 يوليو» طوق نجاة للدولة.. ويوم استرداد مصر مكانتها

الصفحة السابعة

- أحزاب وسياسيون: «البيان» أعاد الروح للمصريين

- «الجيل»: البيان من المحطات المفصلية في تاريخ البلد

- «مستقبل وطن»: وضع مسارا لـ«الجمهورية الجديدة»

- «حماة الوطن»: استهدف تصحيح المسار وانتشال مصر من الضياع.. وتلاحم الشعب مع الجيش والشرطة من أسباب نجاح ثورته السلمية

- محمد سامي: الهوية الوطنية تعرّضت للضياع على يد «الإرهابية»

- أيمن محسب: لغة البيان كانت منضبطة وعبرت عن مطالب الشعب

- الرئيس الشرفي لحزب الكرامة: البيان «كارت أحمر» لطرد «التنظيم الإرهابي» من الساحة

- رئيس «برلمانية الوفد»: أنقذ مصر من الحكم الديني.. والجماعة الإرهابية «هَمّ وانزاح»

الصفحة الثامنة

- محمد أنـور: تصوير «مستر إكس» في اليونان أظهره بمقاييس أجنبية.. وقدم أمير كرارة «انطبعت» على صدري بسبب «البُعبع»

«فورمة» جسمي كانت أحد أسباب ترشحي لـ«مستر إكس» وواجهت تحديا بالمزج بين الكوميديا والجدية

أنا ولعت بجد وأصبت في ركبتي أثناء تصوير «البعبع».. و«مفيش حاجة اسمها أحسن فيلم لأن أذواق الناس مختلفة».. والمنافسة في موسم العيد فرّحت الجمهور

- المخرج أحمد عبدالوهاب: ضيوف الشرف بـ«مستر إكس» أضافوا للفيلم.. وتوقعت نجاح «اختياراتي» لأحمد سعد

أحمد فهمي أسهم في كتابة الفيلم.. وتنافس أفلام العيد يصب في صالح السينما