تحرير 365 محضرا وإيقاف 7 منشآت غذائية في حملات بالبحيرة خلال العيد

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة مراقبة الأغذية، حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بمراكز المحافظة منذ بدء إجازة عيد الأضحى المبارك حتى اليوم، وأسفرت عن تحرير 365 محضرًا.

وأسفرت الحملة بعد المرور على 341 منشأة، عن النتائج التالية:

- تحرير 365 محضر جنح صحية، عبارة عن مخالفات لعدم حمل شهادات صحية للعاملين بتداول الأغذية، وعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية، وعرض لحوم مكشوفة، وعدم مراعاة اشتراطات نقل اللحوم، وعدم وجود تصريح لبيع المثلجات.

- سحب 46 عينة أغذية وجرى إرسالها للمعامل لفحص صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

- إعدام 130.5 كجم أغذية متنوعة و15 لتر مشروبات وعصائر متنوعة لتغير خواصها الطبيعية.

- ضبط 6 كيلو ألوان صناعية وملح ليمون مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على الإنتاج والصلاحية.

غلق منشآت غذائية في البحيرة

- إيقاف تشغيل 7 منشآت غذائية لعدم وجود ترخيص، ووجود مصدر تلوث بها، وحُررت المحاضر حيال المخالفين.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة، وشددت على مراجعة مصدر وتاريخ صلاحية السلع خلال الحملات، بالإضافة إلى مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظًا على سلامة الأهالي.