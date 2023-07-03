إسلام عفيفي: 30 يونيو كان يوم استعادة الوطن والهوية المصرية

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن 30 يونيو كان يوم استعادة الوطن والهوية المصرية، مؤكدًا أن كلمة «تعطيل الدستور»، كانت تدوي بكل الوطن العربي.

مؤسسات الدولة من الأزهر والكنيسة

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمود السعيد، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه بعد ثورة 30 يونيو التقطنا أنفاسنا واستعدنا روحنا والبلد المختطف عاد مرة أخرى، إذ أن التنظيم كان يريد تغيير هوية البلد وأخونته، مؤكدًا أن هذا اليوم كان حاسمًا واختبارا للشعب ومدى تماسكه وقوته واختبارا للنخبة السياسية التي كانت خلف القرار وكل مؤسسات الدولة من الأزهر والكنيسة و14 كيانا تمثل كل الوطن.

رموز قادرة على اتخاذ قرارات جريئة

وتابع أن مصر كانت حاضرة في هذا المشهد ونشعر بالفخر أن لدينا رموزا قادرة على أن تتخذ قرارات جريئة، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان لا بد أن يكون له تبعات وفاتورة يدفعها الوطن كله ورأينا الحكمة التي تعامل بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما دعا الشعب للخروج للتفويض باسم الشعب لمجابهة الإرهاب لأنه كان لديه تنبؤ أن القادم هو المواجهة المسلحة.