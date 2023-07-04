هيثم شاكر يطرح أغنيتة الجديدة «حكايتنا كملت».. اليوم

يستعد الفنان هيثم شاكر مساء اليوم الثلاثاء، لطرح أغنيتة الجديدة التي تحمل اسم حكايتنا كملت وذلك عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لتتوالى حالة النشاط الفني التى يعيشها خلال هذه الفترة.

ويجرى طرح أغنية حكايتنا كملت للفنان هيثم شاكر على طريقة الفيديو كليب إذ جرى تصويرها تحت قيادة المخرج محمد القاضي وبالفعل كان قد كشف عن البرومو الخاص بها والتي جاء مناسبا لأجواء الصيف فظهر هيثم خلاله مع موديل وهما على شاطئ البحر.

آخر أعمال هيثم شاكر

يذكر أن الفنان هيثم شاكر كان قد طرح مؤخرا عددا من الأغاني السنجل بشكل متتال وكان آخرها أغنية البصة وجرى طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وحققت نجاحا كبيرا والتي تعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف وهي من ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم وتقول كلمات الأغنية:

آه، يا قلبي ع اللي لما عدى

جنبي روحت فيها في المعاد ده

عقلي جاب وودى توهت وأنا وياه

ألف ضمة فوقها ألف شدة

نفسي أضمهاله مرة واحدة

حالة مستجدة كان سببها لقاه