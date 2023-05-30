هيثم شاكر يطرح أغنيته الجديد البصة على منصاته (فيديو)

طرح الفنان هيثم شاكر، أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «البصة»، عبر صفحاته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، كما طرحها على موقع «يوتيوب».

الأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر شريف مكاوي، ويقول مطلعها

أغنية البصة

أنا قابلت ياما وقابلوني ياما

مصادفتش دلع وطعامة يوم بالشكل ده

سحرني وملكني ده صادني وشبكني

ياسلام لوفي عمري شاركني

ونفضل كده

البصة في عيونه نار

لأ بجد ومش هزار

طرح أغنية البصة على «يويتوب»

يذكر أن هيثم شاكر، طرح قبل عدة أشهر أغنية بعنوان «مسيلي على عيونك»، على قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، من كلمات الشاعر أحمد سامي، وتلحين محمد النادي، والتوزيع الموسيقى والميكس والماستر لشريف مكاوي.

ومن المقرر أن يطرح هيثم، خلال الأيام المقبلة، عدد جديد من الأغنيات السنجل الجديدة.