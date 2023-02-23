هيثم شاكر وهشام جمال يقدمان واجب العزاء لـ ياسر الحريري

يقام حاليًا عزاء والدة منظم الحفلات ياسر الحريري، بمسجد الصديق، في منطقة مساكن شيراتون، وسط حضور كبير لنجوم الوسط الفني.

وحضر هشام جمال، وهيثم شاكر منذ قليل، لعزاء والدة ياسر الحريري، لتقديم الدعم والمساندة له في ذلك المصاب الأليم، فيما حضر قبل ساعات، تامر عاشور وهاني محروس وأحمد مجدي.

وكان ياسر الحريري، أعلن وفاة والدتها يوم الثلاثاء الماضي، بعد معاناة كبيرة مع المرض، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله، صلاة الجنازة غدًا الأربعاء، بعد صلاة الظهر بمسجد الصديق بمساكن شيراتون، والعزاء يوم الخميس بإذن الله».