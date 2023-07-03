محمد رمضان: طرح أغنية خمسة كل خميس من فيلم «ع الزيرو» قريبا

كشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل أول أغنية من فيلم «ع الزيرو»، التي يقدمها بصوته بعنوان «خمسة كل خميس»، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

ونشر الفنان محمد رمضان، البرومو الخاص بفيلم ع الزيرو عبر صفحته الخاصة، بالإضافة إلى فيديو لأحد المشاهد في الفيلم وعليه جزء من أول أغنية سيتم طرحها من من العمل.

تفاصيل أول أغنية من فيلم ع الزيرو

وعلق الفنان محمد رمضان على المنشور: «الحمد لله والله الموفق.. قريبا الإعلان عن ميعاد عرض الفيلم ووطرح أولى أغانيه خمسة كل خميس».

يذكر أن فيلم ع الزيرو كان من المفترض أن يشارك في سباق أفلام عيد الأضحى ولكن تم تأجيله للصيف بسبب عدم الانتهاء من تصوير جميع المشاهد، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ منهم محمد رمضان ونيللي كريم وجومانا مراد ومنذر مهران وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.