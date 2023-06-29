صور جديدة من كواليس فيلم «ع الزيرو» لـ محمد رمضان

كشفت الشركة المنتجة لفيلم «ع الزيرو»، عن عدد من كواليس فيلم «ع الزيرو»، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي يجمعه ولأول مرة بالفنانة نيللي كريم.

محمد رمضان في كواليس فيلم ع الزيرو

وظهر في الصور عدد من الفنانين منهم محمد رمضان، وجومانا مراد، والفنان إسلام إبراهيم، والطفل منذر، شبيه الفنان محمد رمضان، والذي خرج من سباق المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

واستقرت الشركة المنتجة لـ فيلم «ع الزيرو» على طرحه بعد عيد الأضحى المبارك، في صيف 2023.

قصة فيلم ع الزيرو

تدور قصة فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني يجمع بين الأكشن والإثارة، من خلال شخصية DJ يعاني ابنه من مرض خطير، ويتورط في عدة أزمات تجعله واحدًا من الأثرياء وفي المقابل سيدفع الثمن غاليًا.

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم «ع الزيرو» تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل الشهير بـ«ماندو»، إنتاج جمال العدل، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، شريف سلامة، خالد الصاوي، الطفل منذر مهران.