مدير «الأهرام الاستراتيجي»: دور مهم للمرأة في توعية الأجيال بثورة 30 يونيو

قال الدكتور فايز محمد فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنَّ هناك رسالة هامة يجب أن توجه إلى الأم المصرية التي لعبت دورًا حيويًا في ثورة 30 يونيو وجوهري فيما يتعلق بالدفاع عن النموذج التنموي الحالي وعليها مسؤولية كبيرة في الدفاع عن استمرار النموذج أولًا والحفاظ على حالة الوعي لدى الأجيال القادمة ثانيًا.

فرحات: من ولدوا بعد 2011 لم يشهدوا ما حدث من فوضى

وأضاف «فرحات» خلال استضافته بتغطية خاصة عن «ثورة 30 يونيو» على شاشة «قناة إكسترا نيوز»، أنَّ من ولدوا بعد عام 2011 لم يشهدوا ما حدث من فوضى بمصر خلال الفترة الممتدة من 2011 وحتى النصف الأول من 2013 وتجربة مصر مع هذه الموجة الإرهابية الخطيرة التي تختلف عن موجات الإرهاب السابقة من تيارات متشددة وتنظيمات تقليدية وجماعات كبيرة عملت في عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.

دور المرأة المصرية في المرحلة الحالية هو التوعية

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات، «المرأة المصرية لعبت دورًا كبيرًا في هذه المرحلة وعليها جزء كبير في المرحلة القادمة، وعلينا أن نوجه إليها التحية المخلصة على كل هذه الأدوار التي لعبتها منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن».