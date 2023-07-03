منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية.. من ثمار ثورة 30 يونيو

استعرضت قناة «إكسترا نيوز» أهم الملفات التي شهدتها مصر منذ 30 يونيو، وجاء من أبرزها مشروع التأمين الصحي الشامل في مجمع الإسماعيلية الطبي، الذي تفقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان على رأس أولوياته.

منظومة التأمين الصحي الشامل بـ5 محافظات

وقال الدكتور محمد سامي مدير عام فرع الإسماعيلية للرعاية الصحية، لقناة «إكسترا نيوز»، إنّ الهيئة العاملة للرعاية الصحية هي أساس منظومة التأمين الصحي الشامل وتعتبر المرحلة الأولى في 5 محافظات منها: «الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وجنوب سيناء».

الإسماعلية أولى المحافظات تحت منظومة التأمين الصحي الشامل

وتابع محمد سامي بأن الإسماعيلية كانت ضمن محافظات المرحلة الأولى التي طبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لأنّ تعدادها يقرب من مليون ونص نسمة.