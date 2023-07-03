«السكك الحديدية»: منظومة النقل شهدت تطورا كبيرا بعد ثورة 30 يونيو

قال المهندس حسين الرشيدي نائب رئيس هيئة السكة الحديد، إنّه بناءً على توجيهات القيادة السياسية، جرى تطوير السكك الحديدية في عدة محاور رئيسية بعد ثورة 30 يونيو، مثل الوحدات المتحركة (الجرارات والعربات)، والبنية الأساسية (المحطات والجسور والكباري وخطوط أخرى جديدة)، وتطوير نظم الإشارات وميكنتها بما يتواكب مع أحدث النظم العالمية، وتطوير الورش، حيث إنّ هناك 33 ورشة دخلت في التشغيل بينها ورشة تالجو وجرارات، ويجري العمل على ورشة أخرى خلف المحطة.

زيادة نظم التحكم الآلي

وأضاف، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيجري توقيع عقد نظام etcs level 1، وهو نظام التحكم الأول في مسير القطارات مع إحدى الشركات العالمية، لزيادة نظم التحكم الآلي ونظم الإشارات الحديثة، وتجديد السكة لتقليل زمن الرحلة وزيادة عدد القطارات، وهو ما يؤدي إلى تقليل الانبعاثات، كما أنّ السكك الحديدية أفضل وسيلة انتقال للمواطن لأنها آمنة 100%.

فيما قالت هدير جميل مراسلة قناة dmc، إنّ السنوات العشر الماضية، شهدت حدوث طفرة في منظومة النقل بشهادة التقارير التنافسية الدولية، وكان من ضمنها جودة وسلامة الطرق التي كانت مصر تحتل فيها المركز 118، لكنها أصبحت تحتل المركز 28 على مستوى العالم، بفضل منظومة وخطة وضعتها الدولة المصرية وبدأت تنفيذها في يناير 2014، وستستمر حتى يناير 2024 بتكلفة إجمالية بلغت تريليوني جنيه.

تحسين الطرق والمحاور

وأضافت جميل، خلال تغطية خاصة عبر قناة dmc في الذكرى العاشرة لبيان 3 يوليو 2013، أنّ الخطة شملت تحسين الطرق والمحاور ومشروعات ضخمة، مثل المونوريل والأتوبيس الترددي، وجرى العمل على تنمية البنية التحتية للسكك الحديدية والمرافق الخاصة بها، ومن ضمنها محطة رمسيس.