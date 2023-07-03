هل تراخيص السيارات مقيدة بمحل الإقامة؟.. خبير مروري يوضح

قال اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق الخبير المروري، إنه في ظل قيام وزارة الداخلية بتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية لكافة المجالات الشرطية التي يحتاج إليها المواطن ويتردد على قطاعات الشرطة ومن أجلها؛ وأبرزها قطاع المرور إذ قامت الوزارة بنشر وحدات تراخيص بالقاهرة والجيزة ويمكن لمالك السيارة تجديد رخصة تسيير السيارة دون التقيد بمحل الإقامة بشرط أن يكون معه براءة الذمة المالية وتكون السيارة عليها أقساط أو تابعة لأحد البنوك.

الوحدات المرورية التي يمكن من خلالها إجراء ترخيص

وأضاف «الخبير المروري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تلك الوحدات المرورية التي يمكن من خلالها إجراء ترخيص دون التقيد بمحل الإقامة موجودة في مول ستي ستارز بشارع عمر بن الخطاب مدينة نصر، ومول مصر، ومحافظة الجيزة.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة المنتهية 2023

المعروف عن الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة المنتهية 2023 لدى قائدي السيارات، أكثر من 5 مستندات رسمية لا بد من وجودها، وهي صورة من بطاقة الرقم القومي، ونموذج يتم الحصول عليه من المرور كطلب تجديد رخصة السيارة الملاكي، ودفع قيمة التأمين الإجباري الخاص بالسيارة، وشراء ملف خاص بالتجديد يكون حسب مدة الترخيص، وسداد قيمة الضرائب والرسوم المقررة لترخيص السيارة.