الخارجية الأمريكية تدعو إسرائيل لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في جنين

دعت خارجية الولايات المتحدة الأميركية إسرائيل لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في جنين، متابعة: «نراقب بقلق الوضع في مخيم جنين» بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الإثنين.

اجتماع طارئ للرئيس الفلسطيني

تأتي تصريحات الخارجية الأمريكية بعد أن قررت القيادة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني بعد اجتماع طارئ عقده الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

اقتحام مخيم جنين

واقتحتمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بدعوى السيطرة على مصانع الأسلحة مما تسبب في نقتل 7 شهداء فلسطينين بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية وسط رفض عربي ودولي لما فعلته إسرائيل ومطالبات بالتهدئة مع تخوف أردني من التصعيد والدخول في دائرة مفرغة من العنف في المنطقة.