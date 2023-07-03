الرئيس الفلسطيني يعلق الاتصال والتنسيق الأمني مع إسرائيل

قال مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منذ قليل، في بيان إن الرئيس الفلسطيني علق الاتصال والتنسيق الأمني مع إسرائيل بعد أن شنت القوات الإسرائيلية غارة كبيرة على نشطاء في مدينة جنين بالضفة الغربية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» في نبأ عاجل.

جاء القرار بعد أن عقد عباس اجتماعا مع قادة آخرين للسلطة الفلسطينية.

وعلق عباس، مؤقتا، التنسيق مع إسرائيل عدة مرات في الماضي خلال جولات العنف السابقة.