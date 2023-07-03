البيت الأبيض: ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب الوضع في الضفة الغربية المحتلة عن كثبٍ، مُضيفًا أن واشنطن تدعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

جيش الاحتلال دفع بتعزيزات برية

في غضون ذلك، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الغاشم على مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة إلى 9 فلسطينيين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مدينة «جنين» الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور، وقالت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إنَّ جيش الاحتلال دفع بتعزيزات برية إلى شمال الضفة الغربية، تشمل ناقلات جنود ومدرعات، بعد تقارير إسرائيلية تحدثت طوال الفترة الماضية عن عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية.