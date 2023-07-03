محمد هنيدي يكشف عن صورة من كواليس البريمو

يواصل الفنان محمد هنيدي الترويج لفيلمه الجديد «البريمو»، من خلال مشاركة جمهوره بصور من الكواليس عبر صفحته الخاصة على موقع الصور انستجرام.

محمد هنيدي يشارك جمهوره بصورة من كواليس البريمو

وشارك الفنان محمد هنيدي جمهوره بصورة جديدة لشخصية مرعى البريمو التي يقدمها في فيلم البريمو، وظهر فيها وهو يرتدي الزي الصعيدي الجلبية والعمة، وعلق عليها قائلا: المرعي البريمو قريبا جايلك بمفاجأة الصيف.

يذكر أن فيلم البريمو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمد هنيدي وأحمد بدير وغادة عادل ومحمد محمود وعلاء مرسي ومصطفى أبو سريع وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

ويعود الفنان محمد هنيدي فى فيلم البريمو إلى الشخصيات الصعيدية بعدما قدمها من قبل فى عدة أعمال، منها صعيدي في الجامعة الأمريكية وعسكر في المعسكر وغيرهم .

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي كان فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، والذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم نور ومحمد سلام ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين .