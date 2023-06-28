محمد هنيدي يطالب جمهوره بالدعاء للراحل علاء ولي الدين في ذكرى وفاته

تذكر الفنان محمد هنيدي، صديقه الفنان الراحل وصديقه علاء ولي الدين، الذي غيبه الموت في أول أيام عيد الأضحى المبارك عام 2003.

محمد هنيدي يطالب بالدعاء لعلاء ولي الدين

ونشر محمد هنيدي صورة لعلاء ولي الدين، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، وعلق عليها: «أبوقلب أبيض»، ثم أضاف تعليقا: «ادعوله.. علاء توفي أول يوم في عيد الأضحى، زي دلوقتي.. ربنا يرحمه يا رب».

محمد هنيدي ينتهي من تصوير فيلم «البريمو»

وفي سياق آخر، انتهى الفنان محمد هنيدي، من تصوير فيلمه الجديد «البريمو»، المقرر طرحه خلال موسم الصيف الحالي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم غادة عادل، علاء مرسي، محمد لطفي ومصطفى أبوسريع، ومن إخراج سعيد حامد.