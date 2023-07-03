 مراسلة «القاهرة الإخبارية»: تضارب في التصريحات الإسرائيلية حول جنين

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من فلسطين، إن التصريحات الإسرائيلية حول انتهاء عملية جنين متضاربة، فالبعض يقول إنها انتهت والآخر يؤكد أنها مستمرة لمدة 24 ساعة أخرى.

محاصرة المساجد لاستهداف المقاومين

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل أعلنت أنها استهدفت مسجد الأنصار بمخيم جنين بدعوى وجود 10 إرهابيين يختبئون به، وأنهم وجدوا أسفل المسجد غرفا تستخدم كغرف عمليات مراقبة استطاعوا من خلالها تتبع حركات الجيش الإسرائيلي وتم هدمها، كما أعلنوا أنه تم العثور على أسلحة وذخائر ومواد أولية لتصنيع المتفجرات، مؤكدة أن الاحتلال لم ينشر أي فيديو يؤكد ادعاءاتهم.

9 شهداء و85 مصابا

وتابعت، أنه تم استشهاد 9، ووزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن وصول 85 إصابة من بينها 17 حالة حرجة، والصليب الأحمر أعلن تلقيه 56 إصابة.

وأكدت أن إسرائيل أعلنت أنه لا يوجد إصابات لديهم، على الرغم من انتشار فيديوهات لطائرات تنقل مصابيهم للمستشفى ولكنهم لا يعلنون عن ذلك.

وأضافت أن كتيبة جنين قالت إنها أسقطت طائرتين مسيرتين، وكانت أمس قد أسقطت طائرة في سماء جنين.