«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى وعمارة في مخيم جنين

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، وبناية سكنية داخل المخيم، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقصفت قوات الاحتلال عمارة سكنية تعود للمواطن «أبو إياد الصباغ» في المخيم بصاروخين، وجرى إخلاؤها من سكانها بالكامل، وأفاد صاحب البناية التي تتكون من 3 طوابق وتضم 6 شقق سكنية، بأنّ القصف تسبب في تدمير الطابق الثالث بالكامل.

وقال مراسل «وفا» إنّ قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب المواطنين أمام قسم الطوارئ في مستشفى ابن سينا، وأضاف أنّ قوات الاحتلال تستخدم المواطنين كدروع بشرية في منطقة طلعة الغُبَّز في مخيم جنين.