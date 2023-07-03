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«القاهرة الإخبارية»: 8 شهداء ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

كتب:

هانى حسن
03:03 م | الإثنين 03 يوليو 2023
جانب من أحداث فلسطين

جانب من أحداث فلسطين

قال الدكتور وسام بكر، مدير مستشفى جنين، إنّ حصيلة الاعتداءات التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، بلغت 8 شهداء و50 جريحًا في مختلف مستشفيات المحافظة.

وأضاف «بكر»، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّه جار العمل على تأمين وصول الكوادر الطبية وتأمين الإسعافات، مؤكدًا أنّ أعدادًا كبيرة من الإصابات التي خلّفها القصف الإسرائيلي حالات خطيرة وحرجة.

وأشار إلى أنّ معظم المصابين جراء القصف الإسرائيلي من الشباب، وتحديدًا بالفئة العمرية 15 -25 عامًا، مؤكدًا أنّ سيارات الهلال الأحمر تواجه مضايقات وإطلاق نار، الأمر الذي يحول دون وصولها إلى المصابين.

وذكر مدير مستشفى جنين أنّه جرى توفير جزء كبير من الإمدادات اللوجستية للمصابين، بالتنسيق مع الصحة الفلسطينية، التي تسعى لتقديم خدمات صحية في أنحاء فلسطين كافة، في ظل الأزمات المالية القائمة، وشددت على حاجة الوزارة للأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة وجود تواصل على مدار الساعة مع كل الجهات لإسعاف الجرحى. 

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بقلم هانى حسن