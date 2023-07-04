شاب يوثق عودة حجاج المنوفية برسم الكعبة على جدران منازلهم: عادة قديمة

بعد الانتهاء من موسم الحج هذا العام وبدء عودة المصريين من المملكة العربية السعودية بعد أداء المناسك، يستعد المواطنون لاستقبال أسرهم للاحتفال بهم بعد العودة، ومن بينهم الأهالي في محافظة المنوفية الذين يستقبلون الأسر برسم جدران المنازل بصورة الكعبة المشرفة، وكلمات الحفاوة والاستقبال.

رسم جدران المنازل بصورة الكعبة المشرفة

وقال الرسام عبد العزيز تعلب ابن محافظة المنوفية، إنه يقوم برسم جدران منازل الحجاج احتفالا بعودتهم من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، مشيرا إلى أن رسم جدران منازل الحجاج عادة قديمة يحاول إحياءها من جديد لإضفاء روح السعادة على أسر الحجاج وأهالي القرى التي بها حجاج خاصة من أبناء مركز تلا.

رسم الكعبة على جدران منازل الحجاج في محافظة المنوفية

وأضاف «تعلب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يقوم برسم الكعبة المشرفة على جدران منازل الحجاج معلقا عليها بكلمات «حج مبرور وذنب مغفور» كما يقوم برسم صور الأطفال على الجدران للتعبير عن سعادة أهالي المنزل والمنطقة التي فيها الحجاج وخاصة فرحة الأطفال بهذه المناسبة.

وأشار إلى أنه يعشق الرسم منذ الصغر وقام بعمل عدد من الجداريات المتنوعة والمرتبطة بالأحداث العامة ونبذ التعصب في الرياضة بين حمهوري الأهلي والزمالك، فضلا عن استمتاعه بالرسم في المناطق العامة بموافقة مجالس المدن وتحويل أكشاك الكهرباء إلى لوحات فنية مميزة.