طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادة الاستاتيكا.. اليوم

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «استاتيكا»، وذلك وفقا للجدول المعتمد لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات لمواجهة الغش الإلكتروني، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمشاركين في امتحانات الثانوية العامة.

فتح اللجان الامتحانية الثامنة وربع

وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم «الجيولوجيا» لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم «الرياضيات التطبيقية» لشعبة الرياضيات، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية « ورقة أولى» فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية «ورقة ثانية» فترة ثانية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بفتح أبواب اللجان الامتحانية بداية من الساعة الثامنة وربع صباحا، للانتهاء من كافة إجراءات التفتيش بدقة بالإضافة إلى كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ10 دقائق.

عمليات التعليم تتبع وصول أوراق الأسئلة

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم، تتواصل منذ صباح اليوم مع غرف العمليات بالمديريات التعليمية للتأكد من وصول أوراق الأسئلة للجان الامتحانية، والاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية، لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.