إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ملاكي مع موتوسيكل بالشرقية

أصيب 3 أشخاص جراء تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بالطريق الإقليمي بعد كارتة بلبيس اتجاه غيتة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد استقبال مستشفى بلبيس 3 حالات مصابة جراء اصطدام سيارة ملاكي مع دراجة نارية بالطريق الإقليمي، ودفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية، بعدد من مرافقها إلى موقع الحادث لنقل المصابين للمستشفى، ويخضعون الآن للعلاج وتقييم حالتهم الصحية.

وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أُخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، التي أمرت بجمع كل التحريات حول الواقعة وبيان أسباب وقوعها.

حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك

فيما أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك في مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أولاد صقر، وتبين إصابتهم جراء اصطدام المركبتين ببعضهما، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.