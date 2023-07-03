تونس تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم جنين بفلسطين

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، أن تونس تُدين بشدة، العمليات العسكرية والاعتداءات المُتكررة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية وبالخصوص مدينة جنين ومُخيّمها بالضفة الغربية، التي خلّفت عددًا من الشهداء وإصابة العشرات من الفلسطينيين العزّل، وذلك في خرق فاضح لقرارات الشرعية الدولية.

تونس ترفض الاعتداءات الممنهجة

وأعربت تونس في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاثنين، عن رفضها القاطع للاعتداءات الوحشية والمُمارسات الممنهجة لسلطة الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤوليتهما ووضع حدّ للخطوات التصعيدية الخطيرة لقوات الاحتلال.

وجدّدت تونس وقوفها الدائم في صف الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف.