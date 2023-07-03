قناة الحياة تحتفل بذكرى 30 يونيو بحفل ضخم على الهواء من دار الأوبرا

تحتفل شبكة تليفزيون الحياة، بذكرى ثورة 30 يونيو، بحفل ضخم من دار الأوبرا المصرية، يضم نخبة مختارة من المؤلفات الوطنية والرومانسية الشهيرة يقدمها نجوم الموسيقى العربية، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وبمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر ومن إخراج مهدي السيد ويصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالي أحمد وذلك يوم 3 يوليو على المسرح الكبير.

احتفال 30 يونيو

وأكد الدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا المصرية، أنه تم الاتفاق مع مجموعة قنوات الحياة على نقل الاحتفالية تلفزيونيًا على الهواء مباشرة لتعزيز ودعم الحماسة الوطنية في نفوس جموع الشعب المصري وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على ألوان من فنون الأوبرا الجادة.

برنامج الاحتفال

وأضاف أن البرنامج يضم مجموعة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية الرومانسية والوطنية منها موسيقى (الضوء الشارد، طير بينا يا قلبي، لولا الملامة، حبايب مصر، مشربتش من نيلها، بلدي، طوبة فوق طوبة، تسلم ايدينك، يا مصر يا أم الأمم، ع الدوار، بهية، أوبريت الحدود، أوبريت لو كنا بنحبها، بالأحضان)، وغيرها يؤديها أميرة أحمد، محمد حسن، حنان عصام، ياسر سليمان، آية عبد الله، أشرف وليد، أمنية بكر، كنزي، فرح الموجى، مؤمن خليل، أحمد سعيد، أحمد عفت وإيمان عبد الغنى، مشيرًا إلى أن الأوبرا المصرية قدمت في موسمها 2022 - 2023 فعاليات فنية وثقافية متنوعة وصل عددها إلى 940، حضرها أكثر من مليون مشاهد وهدفت إلى دعم وتعزيز التراث ونشر ألوان الإبداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين إلى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية.