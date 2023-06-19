رئيس دار الأوبرا: قناة الحياة أسهمت في وصول الفعاليات الفنية لملايين المشاهدين

شدد خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، على أهمية التغطية الإعلامية للفعاليات الفنية التي تنظمها الأوبرا على مدار العام، بما يضمن وصولها إلى قطاعات ضخمة من الجمهور.

رئيس الأوبرا المصرية: قناة الحياة أسهمت في وصول الفعاليات للملايين

وقال خالد داغر: «استشعرنا نجاح الفعاليات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، بعد تغطية شبكة تليفزيون الحياة، لاسيما الدورة الماضية من مهرجان القلعة، والتي نجحت في وصول الحفلات إلى ملايين المتابعين»، متابعاً: «قناة الحياة نقلت الحدث بشكل متطور ومبهر».

وأشار إلى أن حفل فرقة عبد الحليم حافظ، حقق نجاحاً بعد تغطية شبكة تليفزيون الحياة، قائلاً: «نحن ننظم فعاليات فنية طوال الوقت، ويحضرها الجمهور داخل المسرح، لكن كان ينقصها الوصول إلى ملايين المشاهدين عبر شاشات التلفزيون».

مشروع مدحت صالح الجديد مهم جداً

وأكد خالد داغر، أن «مشروع مدحت صالح الجديد (الأساتذة) مهم جداً، ووجود التغطية الإعلامية له سيزيد من قيمة المشروع أيضا بالوصول إلى كل الجمهور»، إذ وجه الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتعاون مع دار الأوبرا المصرية في هذا التعاون ونقل الفعاليات: «أنا والشركة نهتم بالتعاون المستمر، ونوصل التجارب الفنية الحقيقية».

ومن جهته، حرص الفنان مدحت صالح، على توجيه الشكر إلى دار الأوبرا المصرية، وكذلك الشركة «المتحدة» ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، على الدعم الكبير الذي يتلقاه في هذا المشروع، قائلاً: «هم في ضهري في دعم المشروع.. والإمكانات الموجودة تحفز وتفرح وتمنح الأمل».